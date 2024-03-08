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Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı

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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde boncuklarla süs eşyaları yapmaya başladı. Polat ilk hediyesini de yakın arkadaşı Sevim Alan'a gönderdi.

Dilan Polat, Engin Polat, Can Doğu, Sıla Doğu ve Kürşat Polat dahil birçok isim kara para aklama ile vergi kaçırma suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzun süredir hapishanede olan Dilan Polat, boncuklarla süs eşyaları yapmaya başladı.

SEVİM ALAN'A HEDİYE YOLLADI

Çocuklarından ayrı kaldığı için psikolojisi bozulan ve cezaevinde sürekli ağladığı söylenen Dilan Polat, kendisine yeni bir hobi edindi. Zor süreci boncuk işlemesiyle hafifletmeye çalışan Polat, yakın arkadaşı güzellik merkezleri sahibi Sevim Alan'a da hediye yaptı. Boncuklarla pembe bir kalbin içine Sevin Alan'ı adını işleyen Polat'ın vaktini bu şekilde geçirmeye başladığı konuşuluyor. Arkadaşından gelen hediyeyi Instagram hesabından yayınlayan Alan, "Efkar saati" notunu yazdı.

Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı

SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRDÜ

Cezaevinde zor günler geçiren Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda Bakırköy'deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek birkaç gün tedavi görmüştü.

Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

TOPLANAN PARA ENGİN POLAT'IN ŞİRKETİNE YATIRILDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin bir çok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, vergi usul kanununa muhalefet, mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme gibi suçlardan tutuklanarak İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı

1 MİLYON 800 BİN LİRA KAÇIRILIRKEN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı

Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Dilan Polat Sevim Alan Hukuk Psikoloji 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Yusuf Odemis:

Bu UYUŞTURUCU TACİRLERİNİN, DOLANDIRICILARIN, PARA AKLAYAN VATAN HAİNLERİNİN hala haberleri yapılıyor.

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Yasef Behar:

Acaba Bızım Amerika’da ki YouTubeculardamı bunlar gıbı???

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