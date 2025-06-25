Cezaevi Firarisi Manisa'da Yakalandı

Cezaevi Firarisi Manisa'da Yakalandı
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Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan 34 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.B. yakalandı. A.B.'nin saklandığı ikamette uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan 34 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.B. (20) saklandığı adreste yakalandı.

Ekipler, 2023 yılından bu yana cezaevi firarisi olarak aranan ve 'Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz satma', 'Mala zarar verme', 'İşyeri dokunulmazlığını ihlal', 'Enerji tesislerinde hırsızlık', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlardan aranması bulunan A.B.'nin Turgut Özal Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti.

Kovalamaca sonucu yakalandı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, A.B. kaçmaya çalıştığı sırada kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın saklandığı ikamet ve kardeşi A.S.B. (25) isimli şahsa ait araçta yapılan aramalarda 53 gram kokain, 113 adet sentetik ecza, 2 adet 7,65 mm fişek, 20 bin 500 TL ve 100 ABD doları ele geçirildi.

A.B. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapıldı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşi A.S.B. hakkında ise TCK 191. madde kapsamında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma' suçundan hakkında adli işlem yapıldığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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