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Ceyhan'da Silah Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Ceyhan'da Silah Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde silah ticareti yapan 3 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalanıp tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde silah ticareti yapan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah ticaretinin önüne geçmek için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde, çöp kutusunda ve buzdolabı üzerinde 1'i havalı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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