Ceyhan'da Silah Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde silah ticareti yapan 3 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalanıp tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde silah ticareti yapan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah ticaretinin önüne geçmek için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde, çöp kutusunda ve buzdolabı üzerinde 1'i havalı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa