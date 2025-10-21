Haberler

Ceyhan'da İtfaiye Araç Devrildi, İki Personel Yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahaleden dönen arazöz devrildi. Kazada iki itfaiye personeli yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ilçeye bağlı Kurtpınar Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 arazöz ve 1 su tankı sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle tek katlı evdeki yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından merkeze dönmek üzere yola çıkan 01 BT 461 plakalı arazöz aynı mahallede şarampole devrildi.

Yaralanan iki itfaiye personeli, ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
