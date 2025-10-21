Ceyhan'da İtfaiye Araç Devrildi, İki Personel Yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir evde çıkan yangına müdahaleden dönen arazözün devrilmesi sonucu 2 itfaiye personeli yaralandı.

Yangın, ilçeye bağlı Kurtpınar Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 arazöz ve 1 su tankı sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle tek katlı evdeki yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından merkeze dönmek üzere yola çıkan 01 BT 461 plakalı arazöz aynı mahallede şarampole devrildi.

Yaralanan iki itfaiye personeli, ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADANA