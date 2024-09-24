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Ceviz Toplamak İçin Ağaca Çıkan Kişi Düştü

Ceviz Toplamak İçin Ağaca Çıkan Kişi Düştü
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 55 yaşındaki M.T. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ceviz ağacından düşen kişi yaralandı.

Olay, Beyşehir'in Eylikler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki M.T. Eylikler yolunda mandıra yanındaki bahçesindeki cevizleri toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybederek yere düşen M.T. yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.T., acil serviste yapılan müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Konya'ya sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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