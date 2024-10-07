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Ceviz Tartışması Kavga ve Yaralanmalarla Sonuçlandı

Ceviz Tartışması Kavga ve Yaralanmalarla Sonuçlandı
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İstanbul'un Arnavutköy bölgesinde cevizlerin otomobilin üzerine düşmesi sonrası başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi iş makinesiyle kavgaya katıldı ve toplamda 20 kişi yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy'de otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle komşuların tartışması kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga eden gruplardan bir kişi, kavgaya iş makinesiyle geldi. Olayda 20 kişi yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, sokakta bulunan ceviz ağacından ceviz toplamaya çalışan çocuklar cevizleri park halindeki otomobilin üzerine düşürdü. Aracının üzerine ceviz düşen komşu sinirlenerek çocuklarla daha sonra aileleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Taraflardan bir kişi bindiği iş makinasıyla kavgaya dahil oldu. İş makinesini kalabalığın üzerine süren kişi olayla alakası olmayan park halindeki 4 aracın zarar görmesine ve 20 kişinin yaralanmasına neden oldu. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı dakikalarca ayıramadı. Tarafların uzun süre ayrılamadığı kavgada olay yerinde ciddi anlamda yaralanan 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı sayısının toplamda 20 kişi olduğu öğrenildi. Kavga anı ve iş makinesinin dahil olması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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