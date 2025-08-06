Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış

Çetenin sır küpü! 'Müptezel' her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
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Sahte diploma skandalında ortaya çıkan detaylar Türkiye'yi derinden sarsarken, çetenin 1 numarası Ziya Kadiroğlu'nun birçok yasa dışı işi "müptezel" diye bahsettiği sağ kolu Mıhyeddin Yakışır ile birlikte yaptığı öğrenildi. Çetenin sır küpü olan Yakışır'ın en çok sahte diploma yapan kişi olduğu ve ÖSYM sistemlerinde puan yükseltmesi yaptığı ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın e-imza soruşturması kapsamında hazırladığı ve mahkemece kabul edilen iddianamelerde ortaya çıkan bilgiler tartışılmaya devam ediliyor. İddianamelerde yer alan bilgilere göre, "organizatör" olarak tanımlanan 6 şüpheli e-imza çetesini yönetiyor. Bunlardan biri de Mıhyeddin Yakışır isimli şüpheli.

UYUŞTURUCU KULLANICISI VE SATICISI

Sahte diploma çetesinin 1 numarası Ziya Kadiroğlu'nun ifadesinde 'müptezel' diye bahsettiği Yakışır'ın uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı olduğu ortaya çıkarken, çete adına en çok sahte diploma yapan kişi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK DİPLOMA DAĞITAN KİŞİ

Yakışır'ın 3 Suriyeli adına hat çıkardığı, istediği kişilerin telefon numaralarına ulaştığı tespit edildi. Sanığın daha sonra Ağrı İbrahim Çeçen, İnönü, Ege, Süleyman Demirel, Çanakkale Onsekiz Mart ve Atatürk Üniversitesi, Adana İl Milli Eğitim, Seyhan İlçe Milli Eğitim, Çukurova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imza çıkardığı öğrenildi.

TORBACI DİPLOMA DAĞITMIŞ

Ortaokul mezunu olan sanığın girdiği sistemler sayesinde kendisini de lise mezunu yaptığı, bu yöntemle çok sayıda kişiye sahte diploma verdiği öne sürüldü. Operasyon çerçevesinde tutuklanan sanığın başta uyuşturucu satmak ve kullanmak olmak üzere 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.

PATATES HAT KULLANIYORDU

İfadesinde patates hat olarak nitelendirilen sahte hat kullandığını kabul eden Yakışır'ın fotoğrafı kullanılarak çok sayıda e-imza üretildi. Yakışır'ın fotoğrafı kullanılarak üretilen e-imzalar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nda görev yapan bir başkomiser de yer alıyor. 134 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Yakışır'ın ayrıntılı ifadesine yer verildi. Yakışır ifadesinde adına sahte e-imza çıkarttıkları kamu görevlilerinin hiçbirini tanımadığını anlattı.

"PUANLARI YÜKSELTİYORLARDI"

Yakışır'a sorguda "Ösym web geçmişine ilişkin bağlantılar" soruldu. Yakışır, bu soruya ilişkin, "Ben ÖSYM'nin sistemlerinde puan yükseltmesi yaptıklarını biliyorum. Yine bu işlemleri Ziya Kadiroğlu ile Gökay Celal Gülen isimli şahıslar yapmaktadır" iddiasında bulundu. Yakışır, telefonuna UYAP web ve UYAP editör programlarının neden indirildiği yönündeki soruya da "UYAP ile ilgili programı kendi davalarımı sorgulamak için cep telefonuma ben kurmuştum, com.meb.mebanahtar isimli uygulamayı kesinlikle ben kurmadım. Bu uygulamayı Ziya Kadiroğlu kurdu, ben bu uygulamayı hiç kullanmadım" karşılığını verdi. Yakışır ifadesinin devamında ise "Ben tüm bildiklerimi samimi olarak anlattım. Yapılan illegal işlemlere benim bilgim yetmez. Ben Ziya Kadiroğlu isimli şahsın arandığımdan dolayı bana sahip çıkmasından kendisine güvendim ve bazı işlerinde kullanıldım. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMALARINA MÜDAHALE

İddianameye göre Mıhyeddin Yakışır'ın cep telefonunda PDF'ler halinde öğretmen ve müdür yardımcısı atama bilgileri çıktı. İddianamede, "Şüpheli bu bilgileri Ziya Kadiroğlu'nun telefonuna indirdiğini, Ziya'nın sahte e-imza üreterek öğretmen ve müdür yardımcısı yerleştirmelerine müdahale ettiğini beyan ettiği" ifade edildi. Ancak Yakışır'ın öne sürdüğü bu iddiaya ilişkin olarak iddianamede savcılığın herhangi bir tespiti ve değerlendirmesi yer almadı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Vay anasini, ülke 23 senede ne hale gelmis ya

Yorum Beğen205
Yorum Beğenme46
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Haber YorumlarıMuhammet:

Salak. Ne alaka. Chp olsa olmayacak mıydı.Belediyelerden gördük.

yanıt34
yanıt101
Haber Yorumlarımujdat basturk:

bak mir müptezel atlamış hemen chp olmasa olmayacakmıydı diye. eskiden bir yolsuzluk olduğunda yüz kızarar ve istifa ederlerdi. şimdiki hükümette patlamadık foseptik kalmadı ama istifa eden yok. neden aşağıda ki apk sempatizanlarının soyulduklarını anlayamamasından kaynaklı.

yanıt43
yanıt16
Haber YorumlarıHasan Karim Sacikara:

sizin alginiz batsın!! sanki 23 sene önce sahtecilik yoktu veya 20 sene sonra yolsuzluk veya sahtecilik olmayacakmis gibi!!

yanıt13
yanıt27
Haber YorumlarıElkin Kuset:

Ekocular Yine Algi operasyonu yapiyorsunuz, Ekonun yaptigi sahtekarlik 35 yil onceye dayaniyor?

yanıt13
yanıt21
Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Bu ne demek kimse doğru düzgün görevini yapmıyor vergiler boşa gidiyor , işini dürüst yapanlar sürülüyor , sahte diploma almak isteyen kişi parasını kaptırıp şikayet edince gerçekler ortaya çıkıyor , yazık ya geldiğimiz hale bak diye düşünüyorum , hala sistemi savunan terbiyesiz yalamalar yüzünden bunlara maruz kalıyoruz .

Yorum Beğen108
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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Gün geçmiyor ki AKEPE döneminde ülkede yeni rezillikler yaşanmasın. AKEPE tayfası bir kerede birseye itirazınız olsun bee onu diyoruz heykel yaptılar bunu diyorsun e onlarda heykel yaptılar diyorsunuz. Ben CHP li degilim siz bana da bir kılıf bulursunuz. Ama sizden asıl hesabı Rabbim soracak bu ülkeyi kimlerin eline emanet ettiniz kaç yıldır ve sizi uyutmaya devam ediyor. Yakında Apo çıksa ona da bir kılıf bulursunuz yazıklar olsun hepinize be

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıHasan Karim Sacikara:

aynen İstanbul Büyükşehir belediyesini akp yönetiyor değil mi???

yanıt9
yanıt20
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Evet her zamanki büyük rezaletlerde olduğu gibi ölü taklidi yapmaya devam çık bağırsana ahtapotun kolları bizi sarmış boğmuş haberimiz bile olmamış allah bizi affetsin kahretsin diye bağırsana

Yorum Beğen71
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