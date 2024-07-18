Çeşme'deki orman yangınında hayatını kaybedenler dualarla toprağa verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 3 kişi, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yangın, geçtiğimiz günlerde saat 11.30 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda çıkmıştı. Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçramıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edilmişti.

Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınmıştı. Yapılan saha çalışmalarında kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve babanın kız kardeşinin kızı olan yeğeni Mine Elmas'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Hilmi Coşkunöz'ün de tedavi gören babasına refakat ettiği esnada hastanede kalırken mikrop kaptığı ve 2 gün önce hastaneden taburcu olduğu öğrenilmişti.

Gözyaşlarıyla uğurlandılar

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi. Yangın esnasında çektiği video ile yürekleri sızlatan ve videoda, "Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz" diyen Mine Elmas'ın cenaze namazı Buca'da getirildiği Baltalılar Cami'nde ikindi namazını müteakip kılındı. Baba Mesut Coşkunöz ve oğlu Hilmi Coşkunöz'ün cenaze namazları ise defnedilecekleri Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda kılındı. 3 kişinin cenazeleri gözyaşları ve dualar arasında toprağa verildi.

Öte yandan, yaşanan facia ile ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. - İZMİR