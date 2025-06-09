Çeşme'deki Kavga: 17 Yaşındaki Çalışanın Burnu Koparıldı

Çeşme'deki Kavga: 17 Yaşındaki Çalışanın Burnu Koparıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir pastanede tuvalet kullanımı yüzünden çıkan kavgada, 17 yaşındaki bir çalışanın burnu ısırılarak koparıldı. Olayla ilgili bir kişi tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de bir pastanede çıkan kavga sonucunda 17 yaşındaki bir çalışanın burnu ısırılarak koparıldı. Öte yandan, kavga sırasında sandalyelerin havada uçuştuğu anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, önceki akşam Çeşme ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, tuvalet kullanımı nedeniyle beş kişilik bir grup ile pastane çalışanları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında gruptaki 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanını hedef alarak burnunu ısırarak kopardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan çalışan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen başarılı operasyonla kopan burun dokusu yerine dikilirken gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan beş kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.K., "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız

Erdoğan'a seslendi: Üzerinize düşeni yapın, kaya gibi arkanızdayız
Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın

Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt

Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt
Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim

Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Galatasaraylı yıldız penaltı kaçırdı! Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.