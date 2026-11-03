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Çeşme Başsavcısı Tataroğlu, muhtarlarla tebligat ve asayişi görüştü

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Çeşme Başsavcısı Tataroğlu, muhtarlarla tebligat ve asayişi görüştü
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Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mert Tataroğlu, ilçedeki mahalle muhtarlarını ağırladı. Görüşmede tebligat işlemleri, mahallelerin asayiş durumu ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mert Tataroğlu, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını ağırladı. Toplantıda tebligat işlemleri, mahallelerin asayiş durumu ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mert Tataroğlu'nun mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, adli süreçlerin hızlı ve eksiksiz yürütülmesi açısından önem taşıyan tebligat işlemleri değerlendirildi. Tebligatların etkin biçimde ulaştırılması ve uygulamada karşılaşılan sorunlar üzerinde duruldu. Toplantıda, muhtarların sorumluluk alanlarındaki mahallelerin güncel asayiş durumları da ele alındı. Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Mahallelerde karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin de görüşüldüğü buluşmada, adli makamlar ile muhtarlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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