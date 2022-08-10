Cesedi arazide bulunan Tekin Uğurlu'nun eşi: ''O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim' dedi; öğrendik ki parçalamış, 3 parçaya bölmüş'

Tekin Uğurlu'nun kaybolmasından sonra katil zanlısı ile konuştuğunu belirten Tekin Uğurlu'nun eşi Özden Uğurlu, "Kardeşim diyordu Tekin'e, ne aradı ne sordu. "Abi eğer senin bu işte bir parmağın varsa iki elim senin yakanda olsun" dedim. "O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim" dedi. Öğrendik ki parçalamış, 3 parçaya bölmüş, toprağa gömmüş. Hiçbir şey olmamış gibi davranmış" dedi.

"O BENİM KARDEŞİMDİR, ONA NASIL ZARAR VEREYİM"

Uğurlu ailesi büyük acı yaşadıklarını ve olayın faillerinin gereken cezayı almalarını istediklerini ifade etti. Tekin Uğurlu'nun eşi Özden Uğurlu, "Melikşah o ilk gün sabah geldi bizim evimize hiçbir şey olmamış gibi. Dedi ki "ne panik yapıyorsunuz, kafasını dinlemeye gitmiştir. Ortalığı kaldırıyorsunuz" dedi. Sonra gitti. Öğleden sonra elbisesini değiştirdi başka bir taksi ile geldi. Ne aradılar, ne sordular o günden sonra. Karısı hiç aramadı hiç sormadı, arkadaştılar. Kardeşim diyordu Tekin'e, ne aradı ne sordu. "Abi eğer senin bu işte bir parmağın varsa iki elim senin yakanda olsun" dedim. "O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim" dedi. Öğrendik ki parçalamış, 3 parçaya bölmüş, toprağa gömmüş. Hiçbir şey olmamış gibi davranmış. Karısıyla yapmış, bunu annesiyle yapmış, bunu babasıyla yapmış.

"KARISI KORKUSUNDAN BİZİ ARAMADI"