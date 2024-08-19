Çerkezköy'de plastik fabrikasında yangın çıktı

Çerkezköy'de plastik fabrikasında yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Gökyüzüne ulaşan yoğun dumanlar ilçe genelinde paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edilerek yangına müdahale etti. Fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.