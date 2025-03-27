Sokak ortasından kaçırılan genç kızdan haber var

Çerkezköy'de yaşayan Vedat A., evlenmek istediği Sevgi T.'yi ailesiyle istemeye gitti. Vedat A., kızın ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine Sevgi T.'yi kaçırmaya karar verdi.

YENGE ÖNÜNÜ KESTİ, AĞABEY ARABAYA ATTI

Vedat A.'nın yengesi Seda A., önceki gün Kızılpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen Sevgi T.'nin önünü kesti. Seda A., kızla konuşurken Vedat A., kullandığı hafif ticari araçla yanlarına yaklaştı. Bu sırada V.A., hafif ticari araçla yaklaşarak akrabaları ile birlikte genç kızı zorla araca bindirdi. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

GENÇ KIZ KURTARILDI

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan şüphelilerin izini sürerek operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yenge S.A., İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ardından diğer şüphelilerin de yakalanması için operasyonlar sürdürüldü. Jandarmanın titiz takibi sonucu tüm şüpheliler yakalanırken, genç kız ailesine teslim edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüphelinin adli mercilere sevk işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.