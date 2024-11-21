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Çerkezköy'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 25 Milyon TL Hedeflenmiş

Çerkezköy'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 25 Milyon TL Hedeflenmiş
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Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir ve Aydın'da kendilerini polis olarak tanıtarak 25 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenledi. 8 şüpheli tutuklandı ve dolandırıcılıktan elde edilen 25 bin TL ile cep telefonlarına el konuldu.

Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy başta olmak üzere İzmir ve Aydın'da kendilerini polis olarak tanıtarak 25 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak "Kimliğinizin terör eyleminde kullanıldığı" yalanı ile 6 kişiyi 25 milyon dolandıran çete, Tekirdağ Çerkezköy polisi tarafından Tekirdağ, İzmir ve Aydın'da yapılan eş zamanlı baskınlarla çökertildi. Yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda çetenin dolandırıcılıktan elde ettiği 25 bin TL ve cep telefonlarına da el konuldu.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesine sevk edildiler. Zanlıların tamamının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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