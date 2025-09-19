Cemal Hünal'dan Sahte Sertifika İddiasına Suç Duyurusu

Oyuncu Cemal Hünal, kısa süreli verdiği oyunculuk dersi sonrası imzası taklit edilerek öğrencilere sertifika dağıtıldığı iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından adliyenin meydanında açıklama yapan Hünal, "Hala ben eğitim veriyormuşum gibi eğitim programları satmaya devam ettikleri için son bir ihtarda bulunmuştum ama sahte imzayla sertifika dağıtmak bambaşka bir boyuta giriyor" dedi.

Oyuncu Cemal Hünal, bir ajansta kısa süreli verdiği oyunculuk dersi sonrası imzası taklit edilerek öğrencilere sertifika dağıtıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Müvekkil, şüpheli ajansta bir dönem yalnızca iyi niyet çerçevesinde, kısa süreli bir oyunculuk fikir dersi vermiştir. Ne var ki söz konusu dersten sonra şüpheli kurum tarafından müvekkilin imzası taklit edilerek sertifika verilmiş, bu şekilde müvekkilin adı ve imzası kullanılarak sahte belgeler düzenlendiği ortaya çıkmıştır. Müvekkilin iradesi dışında isminin, imzasının ve fotoğraflarının ticari amaçlarla kullanılması ciddi zararlara sebep olmuştur. Şüphelilerin tespiti ile cezalandırılmalarını talep ederiz "denildi.

"Benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış"

Konuya ilişkin adliyenin meydanında açıklama yapan Hünal, "Bugün burada olmak zorunda olduğum için çok üzgünüm açıkçası ama maalesef Mecidiyeköy'de eğitim verdiğim bir ajans, benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Çok üzücü bir şekilde sosyal medyadan bana teşekkür mesajı ile paylaşan öğrencilerden öğrendim ve şikayetçi olmak zorunda kaldım. Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü açıkçası. Benzer durumlarla ilgili ajans çalışanları ve sahibiyle diyaloglara girmiş ve kendilerini uyarmıştım. Öğrencileri yanlış bilgilendirdikleri için orada eğitim vermeyi de bırakmıştım ancak böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldım" dedi.

"Hala ben eğitim veriyormuşum gibi eğitim programları satmaya devam ettikleri için son bir ihtarda bulunmuştum ama sahte imzayla sertifika dağıtmak bambaşka bir boyuta giriyor"

Açıklamasına devam eden Hünal, "Ajans eğitim konusunda yanlış bilgilendirmeye devam ettiği için ben de eğitim verdiğim süreyi o sertifika için yeterli görmediğim için kendileriyle çalışmayı bıraktım ancak buna rağmen hala ben eğitim veriyormuşum gibi eğitim programları satmaya devam ettikleri için son bir ihtarda bulunmuştum ama sahte imzayla sertifika dağıtmak bambaşka bir boyuta giriyor. Bir noktada harekete geçmek zorunda kaldım, çok da üzgünüm" şeklinde konuştu.

Avukat Çimen mağdur öğrencilere seslendi

Özellikle mağdur olan öğrencilere seslenen avukat Iyaz Çimen ise, "Bu sertifikaların kaç kişiye dağıtıldığı konusunda henüz net bir bilgimiz yok, bu konuya dair tarafımıza ulaşabilirlerse iyi olur çünkü her bir işlem ayrı bir suç teşkil etmekte, bunlarla ilgili de dosyamıza ekleme yapacağız" İfadelerini kullandı. - İSTANBUL