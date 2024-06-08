Cem Yılmaz, fuhuş operasyonundaki bir kareye sessiz kalamadı

Eskişehir'de internet sitesi üzerinden ilanlar yayınlayarak fuhuş yaptıran çeteye operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 11 kişi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan kısa boylu adamın gülümseyerek kameralara poz verdiği gören Cem Yılmaz'da yorum gecikmedi.

Operasyon görüntülerini gördükten sonra cüce benzetmesi yapan ünlü komedyen "Çok 'az' kişi yakalanmış gibi ama! Uykucu ya şaşırdım Beni üzdü… İnşallah yalandır" yorumunu yaptı. Cem Yılmaz, paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Bir kısım Yılmaz'ı eleştirirken bir kısım da destek yorumları yaptı.

SUÇTAN 22 MİLYON LİRA GELİR ELDE EDİLMİŞ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Teknik Büro amirlikleri tarafından, Eskişehir'de fuhuş yapan kadınların ilanlarının bulunduğu bir internet sitesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, Eskişehir, Adana, İstanbul ve Antalya ilerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adana'da 8, İstanbul'da 2, Antalya'da 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında bulunan bir kişi en çok dikkat çeken isim oldu. Şüphelilere, suçtan elde ettikleri 22 milyon 882 bin TL para için 'Suçtan kaynaklanan Mal Varlığını Değerini Aklama' maddesinden ayrıca işlem yapıldı.