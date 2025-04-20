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Çekmeköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilogram Bonzai Ele Geçirildi

Çekmeköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilogram Bonzai Ele Geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çekmeköy'de düzenlediği asayiş uygulamasında 10 kilo uyuşturucu madde ele geçirerek 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önceki suç kayıtları da ortaya çıktı.

Çekmeköy'de uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, yaklaşık 10 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 19 Nisan 2025 tarihinde saat 21.15 sıralarında gerçekleştirdiği asayiş uygulaması sırasında, Çekmeköy Çamlık Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramalarda; 10 adet şeffaf vakumlu paket halinde satışa hazır hale getirilmiş toplamda 9 kilo 965 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan B.K.(41) ve R.G. (51) isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada; B.K.'nın "kumar oynatmak", R.G.'nin ise "uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama" suç kayıtları olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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