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Koklaya koklaya çaydanlığı çaldı

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Tekirdağ'da bir kadın, bir mağazada gözüne kestirdiği çaydanlığı koklayarak çaldı. Olayın görüntüleri kameraya yansırken, iş yeri sahibi hırsızlığı ilginç ve rahat bir tavırla gerçekleştirdiğini belirtti.

Tekirdağ'da bir mağazaya giren bir kadın, gözüne kestirdiği çaydanlığı koklaya koklaya çaldı.

Çorlu ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi'nde Salih Omurtak Caddesi üzerinde ilginç bir hırsızlık olayı meydan geldi. Gündüz saatlerinde açık durumdaki mutfakve banyo malzemeleri satılan mağazaya gelen bir kadın, içerinin boş olmasını fırsat bilerek rafta bulunan çaydanlığı gözüne kestirdi. Kadın, eline aldığı çaydanlığı koklaya koklaya çalarak iş yerinden uzaklaştı.

KAMERAYA YANSIDI

Kameraya yansıyan olayda, hırsızın rahat tavırları ise pes dedirtti. Olayın iş yeri sahiplerince fark edilmesi üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren S.C.'yi kısa sürede yakaladı. İfadesi alınan S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÇALMAYIP GELİP İSTESE HEDİYE EDERDİK"

Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Turgut Yıldız, "Biz içeride toplantı yaparken, kırmızı giyimli tuhaf bir kadın, sinsi bir şekilde mağazamıza gelmiş. Sağı solu kolaçan ediyor ve hatta kokluyor. Kokusunu beğenmediği şeyi geri bırakıyor. Yani çalınan şeyin o kadar maddi değeri yok aslında gelip bizden istese biz ona hediye ederdik. Fakat bu kadar rahatlığa anlam veremedik" diye konuştu.

Koklaya koklaya çaydanlığı çaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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