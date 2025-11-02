Haberler

Çaycuma'da Malulen Emekli Polisin Fuhuş Çetesi Takıntısı Korkunç Bir Cinayete Yol Açtı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde psikolojik problemleri olan emekli polis Okan Özcan, köyde fuhuş çetesi bulunduğu iddiasıyla bir kahvehaneye düzenlediği baskında iki kişiyi öldürdü. Olay sonrası zanlının sosyal medya paylaşımında fuhuş çetesi iddialarına yer verdiği öğrenildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde psikolojik problemleri olan malulen emekli polis Okan Özcan'ın, köyde fuhuş çetesi kurulduğuna ilişkin takıntısı üzerine baskın yaptığı kahvehanede öldürdüğü iki kişinin cenazesi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Coburlar köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Okan Özcan, 2 yıl önce psikolojik problemleri olduğu iddiasıyla malulen emekli edildi. Dün akşam 21.50 sıralarında av tüfeği ile kahvehaneyi basan Özcan'ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 59 yaşındaki Kasım Özcan ile 37 yaşındaki Aydın Özbakış hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Gökhan G. ile Hüseyin G. ise yaralandı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken katil zanlısı Okan Özcan'ın jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilen Özcan, olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından "Fuhuş çetesi kurmuşlar, milleti hipnoz edip tecavüz edip sattılar" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Zanlının ayrıca aynı sosyal medya hesabından annesi ile olan konuşmaları gizlice kaydedip paylaştığı, söz konusu görüntülerde de "Anacığım ben senin için girdim bu işlere. Ben seni kurtarmak için kendimi feda ettim. Sen burada Siyami beni zorla satıyor diye ağlamadın mı? Hipnoz ediyorlar" dediği duyuldu.

Zanlının olayda kullandığı av tüfeğini de internetten 10 bin liraya satın aldığı öğrenildi.

Cenazeleri toprağa verildi

Zanlının adliyedeki sorgusu sürerken ifadelerinde fuhuş çetesi olduğu yönünde iddialarda bulunduğu, olayı da bu sebeple işlediğini söylediği öğrenildi. Hayatlarını kaybeden Kasım Özcan ile Aydın Özbakış'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından olayın yaşandığı Coburlar'a getirildi.

Köy camisinde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazlarının ardından Özbakış ve Özcan'ın cenazeleri toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
