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Gaziantep'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası bina tedbir amaçlı boşaltılırken çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te bir binanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sonrası bina tedbir amaçlı boşaltılırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi Duisburg Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının fark edilmesinin ardından bina tedbir amaçlı boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehitkamil Gaziantep İtfaiye 3.Sayfa Haberler

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