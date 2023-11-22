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Çatalca'da 5 eve girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Çatalca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki 5 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli S.Ç. yakalandı ve yapılan aramalarda çalınan eşyalar ele geçirildi. Şüphelinin daha önce de suç kaydı olduğu belirlendi. A.C.K, M.E.K. ve E.C. ise çalınan eşyaları satın aldıkları gerekçesiyle yakalandı ve serbest bırakıldı.