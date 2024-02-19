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Çarptığı aracı tekmeledi, yetmedi otomobille yolunu kesip tehdit etti

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Trafik magandalarının neden olduğu kabuslara bir yenisi daha eklendi. Bu kez İstanbul Kartal'da bir kadın sürücü, çarptığı aracı tekmeledi. Bununla da yetinmeyen kadın sürücü, çarptığı aracı uzun süre takip ederek yolunu kesti. Akılalmaz anlar saniye saniye kaydedildi

Kartal'da Özlem Ç.'nin kullandığı otomobil, Baran Gür'ün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Baran Gür ile tartışan Özlem Ç., "Senden mi korkacağım, polis çağır" diyerek tepki gösterdi ve aracı tekmeledi. Özlem Ç. olay yerinden ayrılan sürücüyü uzun süre takip ederek otomobiliyle yolunu kesti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, 2 Şubat Cuma günü Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özlem Ç. yönetimindeki 34 HJU 918 plakalı otomobil, Baran Gür'ün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza nedeniyle sürücüler arasında tartışma çıktı.

ARACI TEKMELELEYEREK MEYDAN OKUDU

Tartışmanın uzaması üzerine görüntü alan Baran Gür'e tepki gösteren Özlem Ç. tehdit ve hakaretlerde bulundu. "Polis çağıracağım" diyen Baran Gür'e karşılık veren Özlem Ç., "Çağır oğlum, senden mi korkacağım. İstediğini çekebilirsin" dedi. Özlem Ç. aracına geçen Baran Gür'ün üzerine yürüdü. "Kadınsın diye bir şey yapmıyorum" şeklinde tepki gösteren Baran Gür'e Özlem Ç., "Yap, adamsan yap diyerek" çarptığı aracı tekmeledi.

Çarptığı aracı tekmeledi, yetmedi otomobille yolunu kesip tehdit etti

ARACI TAKİP ETTİ, YOL KESTİ

Tartışmanın uzaması üzerine olay yerinden ayrılan Baran Gür, bu kez de takip edildi. Otomobille Gür'ün kullandığı aracı dakikalarca takip eden Özlem Ç., bir süre sonra aracın önünü kesti. Araç sürücüsü Baran Gür yoluna devam ederken, tartışma araç camlarından da sürdü. Özlem Ç.'nin kullandığı otomobil, takip sırasında aracı bir kez daha geçmeye çalışırken, başka bir otomobile çarparak kaza yaptı.

Çarptığı aracı tekmeledi, yetmedi otomobille yolunu kesip tehdit etti

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan olayı saniye saniye cep telefonu ile kayıt altına alan hafif ticari araç sürücüsü Baran Gür, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kazanın ardından çıkan tartışma, Özlem Ç.'nin aracı tekmelediği anlar ile dakikalarca süren takip ve yol kestiği anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Erkan ŞENER:

Bu kapamanın silkicisi büyük bir ihtimalle sokak serserisi ona güveniyor

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Erkan ŞENER:

Hep sorarım ölende mi öldürende mi suç diye

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NURİ CAN:

Bunları para konuşmuyor işte

26
1
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Bordo Bere:

ADALETIN CEZANIN OLMADIGI ÜLKELERDE HUZUR OLMAZ MAFYA KOL GEZER

3
1
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Bordo Bere:

ADAMINA DENK GELMEMIS KOMALIK EDECEKSIN

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0
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Yusuf Açıkyıldız:

Her video çekimi yapanda haklıdır diye bir şey olmamalı .. Ben videoya çektim, ben mağdurum, ben haklıyım. (Genelleme yapılmıştır.)

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Dogan Kose:

Sen böyle bir hareketi avrupada yap yiyorsa nasıl bir kanunlarımız var aklım almıyor

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İnanç Basaran:

Bu kadına ne yaptılar

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Bordo Bere:

GEL BUNU ALMANYADA YAPTA GÖRELIM

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Mark Kolçak:

Bayan ve Erkekler biri birine benzemeliki.. belli etmesin erkekmi yoksa bayanmılar. Böylelik ile daha önemli olan.. "Kainat şans eseri var olmuşsa.. nasıl hiçliğe huzurluca dönecek.." konusuna geçebiliriz.

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