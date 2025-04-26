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Çapa Makinesine Kaptırılan 9 Yaşındaki Ahmet G. Ağır Yaralandı

Çapa Makinesine Kaptırılan 9 Yaşındaki Ahmet G. Ağır Yaralandı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde 9 yaşındaki Ahmet G., tarlayı sürerken çapa makinesine kaptırarak ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun durumu kritik.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, 9 yaşındaki Ahmet G. tarlayı sürmeye çalıştığı çapa makinesine kendini kaptırarak ağır yaralandı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Çapa makinesiyle tarlayı sürmeye çalışan Ahmet G., ayaklarını ve sırtını makinenin döner bıçaklı bölümüne kaptırdı. Küçük çocuğun çığlıkları üzerine yardımına koşan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı çocuk ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan 9 yaşındaki Ahmet G., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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