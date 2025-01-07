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Cansız mankenin üzerindeki 2 bin 500 liralık montu böyle çaldı

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Avcılar'da bulunan giyim mağazasının önüne gelen bir şüpheli, cansız mankenin üzerindeki montu beğenip bir süre inceledi. Şüpheli daha sonra 2 bin 500 lira değerindeki montu ve mankenin üzerindeki çantayı soğukkanlılıkla çalarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Merkez Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir giyim mağazasının önüne gelen bir şüpheli, cansız mankenin üzerindeki montu beğenip incelemeye başladı.

CANSIZ MANKENİN ÜZERİNDEKİ MONTU ÇALDI

Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeyen şüpheli bir süre montun içini ve dışını iyice kontrol etti. Şüpheli daha sonra montu cansız mankenin üzerinden çıkardı. Bu esnada mankenin üstündeki çantayı yere düşüren şüpheli, onu da almaya karar verdi. Mankenin üzerinden çıkardığı montu katlayan şüpheli, mağazanın önünden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Montun değerinin 2 bin 500 lira olduğu öğrenilirken hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir müddet sonra dışarı çıkan iş yeri sahibi hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Ekipler, ihbar üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Cansız mankenin üzerindeki 2 bin 500 liralık montu böyle çaldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı
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