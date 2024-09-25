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Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

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Mersin'de çöp konteynerinde poşet içinde bulunan bebek cesediyle ilgili başlatılan soruşturmada soruşturmada bebeğin annesiyle birlikte ailesi gözaltına alındı. 14 gün önce 'bir kurumda işe başladım' yalanıyla ilçeden ev tutup yerleşen 21 yaşındaki Y.Ç.'nin bebeğinin cansız bedenini poşet içinde çöpe attığı ortaya çıktı. Anne Y.Ç.'nin hamile kaldığını kendi annesine söylediği ardından da böyle bir planı uyguladıkları iddia edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde, çöp konteynerinde poşet içinde atılmış bebek cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada ortaya çıkan kamera kayıtları kan donduran gerçeği gözler önüne serdi.

Olay, dün ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Sünbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Sünbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü.

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

POLİS KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT ETTİ

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bebeğin cansız bedeninin çöpe atıldığı nokta bulunan kent güvenlik yönetim sisteminin kamera kayıtları incelendi. İncelemede 14 gün önce 'bir kurumda işe başladım' yalanıyla ilçeden ev tutup yerleşen 21 yaşındaki Y.Ç.'nin çöp poşetiyle bebeğin cansız bedenini attığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polis, olaydan sonra yanında kalan annesi F.Ç. ile evden ayrılan Y.Ç.'nin merkez ilçe Akdeniz'de bulunan baba evine gittiğini öğrendi. Polis eve baskın yaptı, bebeğin annesi Y.Ç., anneanne F.Ç. ile dede M.Ç.'yi gözaltına aldı. Mut ilçesine götürülen 3 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

HER ŞEYİ ANNESİYLE PLANLAMIŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bebeğin annesi Y.Ç'nin Tokat'ta bulunduğu sırada hamile kaldığı, durumu kendi annesine anlattığı ardından da böyle bir planı uyguladıkları iddia edildi. Baba M.Ç'nin ise olaydan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

3-sayfa Mersin Hukuk Yaşam Bebek Suç

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