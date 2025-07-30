Çankırı ve Kastamonu Sınırındaki Orman Yangını Güvenlik Kamerasında

Çankırı ve Kastamonu Sınırındaki Orman Yangını Güvenlik Kamerasında
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesi ile Kastamonu'nun Tosya ilçesi sınırında çıkan orman yangını güvenlik kamerasına yansıdı. Alevler hızla büyüdü ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi ile Kastamonu'nun Tosya ilçesi sınırındaki orman yangınının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün öğlen saatlerinde Çankırı'nın Yapraklı ilçesi ile Kastamonu'nun Tosya ilçesi sınırındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Ankara, Çankırı, Çorum ve Kastamonu'dan çok sayıda orman, itfaiye, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler 7 yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle yangının ilerleyişini önledi. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış anı ise Tosya ilçesindeki bir dağ evinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ormanlık alanda bir anda yükselen dumanların daha sonra büyüyen alevlerle çevreyi sardığı görüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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