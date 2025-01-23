Çankırı'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kızılırmak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada Ş.B. (5), A.B. (30) ve İ.B. (30) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çorum ilçesinin de destek verdiği kazada ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI