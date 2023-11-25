Çankırı'da Kavga Sonucu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Çankırı'da bir şahıs, kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Çankırı'da kadın cinayeti: Kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü

ÇANKIRI - Çankırı'da bir şahıs, kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Çankırı il merkezi Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk ebeveyni Yakup.G. ve Kezban.G. çifti arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.G., eşi K.G.'yi bıçaklayarak öldürdü. Çocukların çığlıkları üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kezban.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Y.G. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kezban.G.'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.