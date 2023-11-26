Çankırı'da Kavga Eden Şahıs Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Çankırı'da yaşanan olayda, kavga eden bir şahıs eşini bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın yakalanma anı cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi.

Çankırı'da kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldüren şahsın polis ekipleri tarafından yakalanma anının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 24 Kasım'da Çankırı il merkezi Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk ebeveyni Yakup Göktaş ve Kezban Göktaş çifti arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yakup Göktaş, eşi Kezban Göktaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Çocukların çığlıkları üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kezban Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Göktaş ise polis ekiplerince evde yakalanarak gözaltına alındı. Kezban Göktaş'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Göktaş'ın cenazesi, dün Çankırı Merkez ilçesine bağlı Balıbağı köyünde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Yakup Göktaş ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakalanma anı saniye saniye kaydedildi

Öte yandan, Yakup Göktaş'ın polis ekipleri tarafından yakalanma anı ise cep telefonu ile görüntülendi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, polis ekiplerinin cinayetin işlendiği eve zorla girdiği görülüyor. İçeri giren polis ekipleri Yakup Göktaş'ı yakalayarak gözaltına alıyor. Bu sırada sağlık ekipleri ise Kezban Göktaş'a müdahale etmek için koşarak içeri giriyor. Bu sırada binadaki vatandaşların büyük panik yaşadığı görülürken, Kezban Göktaş öldürülürken kullanılan bıçağın ise kapının önüne düştüğü görülüyor. - ÇANKIRI