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Çankırı'da alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, önceki gün Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Kale Kiri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Gökçe (34), arkadaşı S.T. ile Ö.E., G.E. ve Ö.K. arasında alacak verecek tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.Alparslan Gökçe ve arkadaşı S.T. bıçak darbeleri ile yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Çankırı Devlet hastanesine sevk edilen Alparslan Gökçe, yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, Ö.E., G.E. ve Ö.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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