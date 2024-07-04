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Çankırı'da 7 Yaşındaki Çocuğun Irmağa Düşmesi

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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk, 19 gündür ırmağa düşmesi sonucu yaşam mücadelesi veriyor. Olayın ardından çocuk Ankara'ya sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde ırmağa düşen 7 yaşındaki çocuğun yaşam mücadelesi 19 gündür devam ediyor.

Olay, 15 Haziran'da Kızılırmak ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Bekir Ç., oyun oynarken Kızılırmak Nehri'ne düştü. Durumu gören babaannesi Hatice Y. de Bekir Ç.'yi kurtarmak için nehre girdi. Boğulmak üzere olan Bekir Ç. ve babaannesi çevredeki vatandaşlar tarafından ırmaktan çıkartıldı. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak babaanne ve torununa ilk müdahalesini yaptı. Bekir Ç. ve Hatice Y. daha sonra Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından harekete geçen Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya'nın Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ile görüşmeleri neticesinde 7 yaşındaki Bekir Ç. ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. 7 yaşındaki Bekir Ç., tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde 19 gündür yaşam mücadelesini sürdürüyor. Bekir Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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