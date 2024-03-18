Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta düzenlenen törenle 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

Güncelleme:

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen programla 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı. Şekerevleri Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma töreninde çelenk sunumu yapıldı ve saygı atışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Uşak'ta düzenlenen törenle 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı.

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen programla 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı. Düzenlenen anma töreni Şekerevleri Şehitliği'nde çelenk sunma ile başladı. Çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törende Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler saygı atışı gerçekleştirdi. Uşak İl Müftülüğü tarafından edilen dualar sonrasında törene katılan protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Törene Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli? Sadettin Saygı kimdir? AK Parti Konya- Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı kaç yaşında, nereli? Serhat Barbaros kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı Serhat Barbaros kaç yaşında, nereli? Yakup Fırat kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı Yakup Fırat kaç yaşında, nereli? Salih Akkaya kimdir? AK Parti Konya- Akşehir Belediye Başkan adayı Salih Akkaya kaç yaşında, nereli? İsa Akgül kimdir? AK Parti Konya- Ahırlı Belediye Başkan adayı İsa Akgül kaç yaşında, nereli?
title