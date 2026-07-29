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Çanakkale’deki orman yangınında yaşlı bakım merkezi tahliye edildi

Çanakkale’deki orman yangınında yaşlı bakım merkezi tahliye edildi
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Çanakkale’de çıkan orman yangınında tedbir amaçlı özel yaşlı bakım merkezinde kalan vatandaşalar tahliye edildi.

Çanakkale'de çıkan orman yangınında tedbir amaçlı özel yaşlı bakım merkezinde kalan vatandaşalar tahliye edildi.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 142 personel ile müdahale edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yangına müdahale devam ederken Sarıcaeli köyünde bulunan bir özel yaşlı bakım merkezinde kalan vatandaşlar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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