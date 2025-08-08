Çanakkale'deki orman yangını devlet hastanesine ulaştı! Hastalar tahliye ediliyor

Çanakkale'deki orman yangını devlet hastanesine ulaştı! Hastalar tahliye ediliyor
Güncelleme:
Çanakkale'deki orman yangını devlet hastanesine ulaştı! Hastalar tahliye ediliyor
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın, devlet hastanesine ulaştı. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, dumandan etkilenmemeleri için tahliye edilmeye başladı.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne ulaştı. Hastalar, tahliye edilmeye başlandı.

ORMAN YANGINI DEVLET HASTANESİNE ULAŞTI

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel müdahale ederken havadan 8 uçak, 4 helikopter destek veriyor.

DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çanakkale merkez Sarıcaeli köyü kırsalında meydana gelen yangına müdahale devam etmektedir. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde hastalarımızın dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliyesi gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İşte bölgeden görüntüler:

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıcnyt2121:

nefesimiz tükeniyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Belki hastaneye yakın bir kaç ağaç kesilmeli ve kenara çekilmeli ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Hastanelerin içleri daha çok güneş ışığı görmeli. Böylelik ile hastalar belki çabuk iyleşir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
