Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında

Güncelleme:
Günlerdir yangın felaketleriyle sarsılan Çanakkale'de bugün bir kez daha orman yangını çıktı. Yangına havadan müdahale başlarken alevler Kaz Dağları'nı tehdit ediyor.

Çanakkale'nin Denizgöründü mevkisindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ALEVLER KAZ DAĞLARI'NI TEHDİT EDİYOR

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.

"KAZ DAĞLARI FELAKETİ YAŞAR"

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Yusuf Kurt, sosyal medya hesabından yangın bölgesinden fotoğraf paylaşırken "Elmacık'ta doğru kararlar ile havadan ve karadan hızlı, yeterli ve etkin müdahale yapılmaz ise Kaz Dağları felâketi yaşar" dedi.

