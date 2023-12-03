Çanakkale'de traktör kazası: 1 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Okçular köyünde traktörün takla atarak ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı. Sürücü, takla atan traktörün altında kalarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Çan'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Okçular köyünde direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çan ilçesine bağlı Okçular köyünde meydana geldi. 22 LC 553 plakalı traktörüyle tarlasını çapalamaktan gelen Murat Akarçay, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Akarçay, traktörün altında kalarak yaralandı. Yaralı sürücü Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekiplerince olay yerinden çıkarılarak ambulansla Çan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.