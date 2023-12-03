Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de traktör kazası: 1 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Okçular köyünde traktörün takla atarak ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı. Sürücü, takla atan traktörün altında kalarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Çan'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Okçular köyünde direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çan ilçesine bağlı Okçular köyünde meydana geldi. 22 LC 553 plakalı traktörüyle tarlasını çapalamaktan gelen Murat Akarçay, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Akarçay, traktörün altında kalarak yaralandı. Yaralı sürücü Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekiplerince olay yerinden çıkarılarak ambulansla Çan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Jandarma Okçular Çan İtfaiye Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KADIN SANATÇI kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ERKEK SANATÇI kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Erkek Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 kim kazandı? Pantene Altın Kelebek oy vermek ücretli mi? PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 saat kaçta başlıyor, CANLI izleme linki! Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülü kim kazandı? TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2024: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Asgari ücret 16000 mi, 17000 mi oldu? 4 Aralık OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (4 Aralık Pazartesi) hangi illerde okullar tatil, hangi şehirlerde okul yok? Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title