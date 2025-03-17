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Çanakkale'de Tarihi Halı Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de Tarihi Halı Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı
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Çanakkale'de bir camiden çalınan yaklaşık 100 yıllık 6 parça tarihi halıyla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çanakkale'de camiden 6 parça tarihi halıyı çalan 2 şüpheli tutuklandı. Yaklaşık 100 yıllık olan tarihi halıları poşet içinde sırtlayıp götüren şahıslar caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden biri cami kapısı önünde gözcülük edip, hırsızlık sonrası caminin kapısını kapatırken, diğer şüpheli ise cami içinden aldığı halıları götürdüğü görülüyor.

Hırsızlık olayı 15 Mart günü sabah saat 07.18 sıralarında Çan ilçesine bağlı Bostandere köyündeki köy camisinde meydana geldi. İddiaya göre, camiye gelen iki şüpheli yaklaşık 100 yıllık olan 6 parça tarihi halıyı poşet içinde koyup çaldı. Yaşanan hırsızlığın ardından cami yetkilileri durumu Çan ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu şüpheliler A.Y. ve M.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.Y. ve M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarihi halılar ise jandarma ekiplerince Bostandere köyü Muhtarı Mehmet Taş'a teslim edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, Bostandere köyündeki camide yaşanan hırsızlık olayı, caminin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, halıları poşet içinde sırtlayıp götüren şüpheli caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslardan birinin cami kapısı önünde gözcülük edip, hırsızlık olayı sonrası caminin kapısını kapattığı, diğerinin ise cami içinden aldığı halıları götürdüğü görülüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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