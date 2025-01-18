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Çanakkale'de Park Halindeki Araca Gece Yarısı Çarpma İddiası

Çanakkale'de Park Halindeki Araca Gece Yarısı Çarpma İddiası
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Çanakkale'nin Biga ilçesi ile Çan ilçesi arasındaki Sarıkaya köyü yakınlarında arıza nedeniyle park halindeki bir otomobil, sabah saatlerinde kaza yapmış halde bulundu. Jandarma, gece yarısı bir tır veya kamyonun araca çarpmış olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlattı.

Çanakkale'de gece yarısı arıza nedeniyle yol kenarında park halinde olan 20 LF 993 plakalı otomobil sabah saatlerinde kaza yapmış halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Çanakkale'nin Biga ilçesi ile Çan ilçesi arasındaki Sarıkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 20 LF 993 plakalı otomobil gece saatlerinde arıza yaptı. Sürücü aracı yol kenarına çekti. Sabah saatlerinde jandarma yol kenarında kaza yapmış aracı buldu. İddiaya göre; araca gece yarısı bir tır ya da kamyon çarptığı ihtimalinde durulması üzerine jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada aracın sol arka tarafının zarar gördüğü tespit edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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