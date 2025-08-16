Çanakkale'de Orman Yangını: Ekipler Karadan Mücadele Ediyor

Güncelleme:
Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının büyümesi üzerine tahliyeler gerçekleştirildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, çalışmaları yakından takip ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahaleye devam ediyor. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, bölgede yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan 75 arazöz, 20 itfaiye, 16 dozer, 84 diğer araçlar ve 985 personel ile yoğun müdahale devam ediyor. Yangında tedbir amaçlı Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tahliye edildi. Bölgede yürütülen çalışmaları Çanakkale Valisi Ömer Toraman yakından takip etti. Vali Toraman, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak boşaltılan köyleri yerinde inceledi. - ÇANAKKALE

