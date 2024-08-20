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Çanakkale'de Orman Yangını: 700 Hektarlık Alan Etkilendi

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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangınında 700 hektarlık alan etkilendi. Yangına 12 uçak, 9 helikopter müdahale etti.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 15 Ağustos'ta çıkan ve 24 saat sonra kontrol altına alınan 700 hektarlık alanın etkilendiği orman yangınında; 12 uçak, 9 helikopter 708 sorti yaptı, 146 saat havada kaldı ve 2 bin 579 ton su kullandı.

Çanakkale'de 15 Ağustos tarihinde saat 09.51'de Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat arazisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havadan 9 uçak, 12 helikopter, karadan ise 69 kara aracı ve 450 personelle müdahale edildi. Yangında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tarih sahnesine çıktığı Conkbayırı, Arıburnu Ovası, Anzak Koyu ve Arıburnu yarlarının bir bölümü alevlerden etkilendi.

Yangına müdahale için bölgeye giden Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve beraberindeki 2 ormancı trafik kazası geçirdi. Hafif yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Orman personeli tedavilerinin ardından tekrar görevlerinin başına döndü. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu bölgesinde bulunan bazı yabancı mezarlıklar alevlerden zarar gördü. Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermileri de yangın sonrası ortaya çıktı. Kontrol altına alınan orman yangınında 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektar alan etkilendi.

Tarihi Alan'daki yangında uçak ve helikopterler 708 sorti yaptı, 146 saat havada kaldı ve 2 bin 579 ton su kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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