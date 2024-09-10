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Bir kayıp çocuk haberi de Çanakkale'den

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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde kaybolan 12 yaşındaki Resul Guliyev'in güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntüleri bulundu. Aile endişeli bir şekilde çocuğun bulunması için arama çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde bulunan evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 12 yaşındaki Resul Guliyev'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Köy çıkışında bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuğun bir evin merdivenlerine çıktığı daha sonra da köy çıkışına ilerlediği görüntülendi.
Olay, dün 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Resul Guliyev, sabah ailesi ile beraber okula gitti. Okul dönüşü çantasını yırtan 12 yaşındaki küçük Resul, durumu annesine söyledi. Anne Yakut Askerova ise çocuğu uyardı. Uyarılar sonrası korkan Resul, evi terk etti. Akşam üstü çocuklarının eve dönmediğini gören aile durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Geniş çaplı arama başlatıldı
Olay yerine sevk edilen ekipler, köy içinde ve köy çevresinde geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Resul'ün en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasına takıldığı görüldü.
Kederli anne o anları anlattı
Gece boyunca arama çalışmalarına katılan kederli aile, sabah saatlerinde eve döndü. Resul'ün annesi Yakut Askerova, "Dün okulun ilk günüydü. Beraber okula gittik. Normalde 6. sınıfa gitmesi lazım ancak 1 yıl kaldığı için tekrar 5. sınıfa başladı. Sabah uyandık, kahvaltı hazırladım. Eksik malzemeleri vardı, kırtasiyeye giderek temin ettik. Okula gittik, İstiklal Marşı'ndan sonra yanıma geldi, 'anne ben alıştım' dedi ve yanağımdan öptü. Ben de Resul sınıfa girince eve döndüm. 16.30 sıralarında oğlum eve geldi. Çantasının su koyma bölmesini bozmuş. Ben de evdeki işleri yapıyordum, bana söyleyince istemsizce kızdım. 'Anne dikersen olur' dedi, üzerine çok gittim. Neden yaptın oğlum dedim, keşke demez olaydım. Benden korkmuş ve evin arka tarafından çıkmış. Daha önceden de benden habersiz lokantaya gitti, ben de uyardım, evden kaçtı. Köy içerisinde bulduk. Köy içinde veya merkezde akrabamız da yok. Köy çıkışında bulunan kameralara da takılmış. Orada görünce biraz içim ferahladı" dedi.
Öte yandan, çocuğu arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla beraber tekrar başladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pınarbaşı Çocuk Ezine

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