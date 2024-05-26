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Çanakkale'de Kamyon Garajında Zehirli Engerek Yılanı Bulundu

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kamyon garajında bir otomobilin motor kısmına zehirli engerek yılanı girdi. Yılan, kontrollü bir şekilde yakalandıktan sonra doğaya geri salındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kamyon garajında bir otomobilin motor kısmında zehirli engerek yılanı çıktı.

Bayramiç ilçesinde kamyon garajında bir otomobilin motor kısmına zehirli engerek yılanı girdi. Engerek yılanı Yıldıray Orhun tarafından kontrollü bir şekilde yakaladı. Zehirli engerek yılanının yakalanmasının ardından yaşanan kısa süreli panik sona ererken, çevre esnafı da rahat nefes aldı. Yakalanan yılan zarar verilmeden doğaya geri salındı.

Engerek yılanını yakalayan Yıldıray Orhun, "Kamyon garajında satılık bir aracımız vardı. Aracın başı kalabalıktı. Ne oldu diye sordum. Yılan var dediler. Aracın ön kaputu açıktı. Yılan radyatör boşluğuna girmiş. Canlı hayvanı öldürmek günahtır dedim. Sopayla yılan çıkardım. Sopayla yerde başını bastırıp yakaladım. Öldürmedim. Suya bıraktım" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Bayramiç 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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