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Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 8 Bin 380 Sigara ve 1292 Litre Alkollü İçki Ele Geçirildi

Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 8 Bin 380 Sigara ve 1292 Litre Alkollü İçki Ele Geçirildi
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Çanakkale’nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele operasyonu gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele operasyonu gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 18-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Biga ve Ayvacık ilçelerinde 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Biga'da gerçekleştirilen operasyonda; 8 bin 380 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz sigara, esrar öğütme aparatı, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeğine ait şarjör, kuru sıkı tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Ayvacık'taki operasyonda ise bin 292 litre çeşitli türlerde alkollü içki ele geçirilerek malzemelere el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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