Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 8 Bin 380 Sigara ve 1292 Litre Alkollü İçki Ele Geçirildi

Çanakkale'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele operasyonu gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 18-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Biga ve Ayvacık ilçelerinde 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Biga'da gerçekleştirilen operasyonda; 8 bin 380 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz sigara, esrar öğütme aparatı, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeğine ait şarjör, kuru sıkı tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Ayvacık'taki operasyonda ise bin 292 litre çeşitli türlerde alkollü içki ele geçirilerek malzemelere el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı