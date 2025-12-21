Haberler

Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
Çanakkale'de polisin dur ihtarına uymayan bir otomobilin ters yöne girmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale'de iddiaya göre polisin dur ihtarına uymayarak ters yöne gören otomobil, karşı yoldan gelen otomobile çarpıştı. 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Olay, saat 02.30 sıralarında Lapseki- Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle kovalamacaya giren otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girip, o sırada Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada, 35 APD 325 araçta bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu, Doğukan Samet Eğer ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı araçta bulunan Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
