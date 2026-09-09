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Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı

Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı
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Çanakkale’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında kapsamlı huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Hafta boyunca 12 ilçede, 271 asayiş timi ve bin 693 personelin katılımıyla 308 umuma açık işletme, 65 metruk bina, 123 park ve bahçe, 109 günübirlik konaklama işletmesi, 48 otel ve pansiyon kontrol edildi.

10 araç trafikten men edildi

Uygulama kapsamında toplam 8 bin 830 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken 3 bin 350 araç denetlendi, 10 araç trafikten men edildi.

83 kişi yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalarda; silahla tehdit suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 1163 sayılı kanuna aykırılık suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, kasten yaralama suçundan 1 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, kadına karşı basit yaralama suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, nafaka hükümlerine uymamak suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli olmak üzere, çeşitli suçlardan aranan toplam 83 kişi yakalandı.

7 şahıs tutuklandı

jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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