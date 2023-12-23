Çanakkale'de 80 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 80 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ve Sahil Güvenlik Botu 'KB-111' tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde 80 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 80 kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ve Sahil Güvenlik Botu 'KB-111' tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde 80 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE