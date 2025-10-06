Haberler

Çanakkale'de 16 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale'de 16 Kaçak Yapı Yıkıldı
Güncelleme:
Çanakkale İl Özel İdaresi, kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında, eylül ayında Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Eceabat, Ezine ve Gelibolu ilçelerinde toplam 16 ruhsatsız yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, eylül ayında 16 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu ilçelerinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Eylül ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda Merkez ilçede 2, Ayvacık ilçesinde 3, Bayramiç ilçesinde 2, Biga ilçesinde 1, Çan ilçesinde 3, Eceabat ilçesinde 1, Ezine ilçesinde 3, Gelibolu ilçesinde 1 adet olmak üzere toplam 16 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
