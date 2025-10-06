Çanakkale'de 16 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, eylül ayında 16 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu ilçelerinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Eylül ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda Merkez ilçede 2, Ayvacık ilçesinde 3, Bayramiç ilçesinde 2, Biga ilçesinde 1, Çan ilçesinde 3, Eceabat ilçesinde 1, Ezine ilçesinde 3, Gelibolu ilçesinde 1 adet olmak üzere toplam 16 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE