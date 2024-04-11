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Camiden ters kelepçe ile çıkartılan Örümcek Adam'ın ilk sözleri: Ayağım alçıya alındı, yürüyemiyorum

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'Örümcek Adam' kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan, geçen hafta İskenderun'a gelen Ayaz Koç, dün sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi'nde bayram namazı kıldı. Koç'un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu. Çevredeki sivil ve resmi polisler kısa sürede camiye gelerek, Koç'u dışarı çıkardı. Polislere projesinden bahseden Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

"33 ŞEHİR TAMAMLADIM"

Yaşadıklarını anlatan Ayaz Koç, "İnsanlar beni deprem bölgelerinde tanıdı. Gönüllü olarak deprem bölgelerinde çocukları eğlendirdim. 5 bölgede kaldım. Hatay'da acı kayıplar çok olduğundan çok kaldım. Daha sonra Türkiye'yi gezme hayalim başladı. Türkiye'yi gezen moral veren örümcek adam fikri ortaya çıktı. 33 şehir tamamladım. Tarihi yerleri meşhur yerleri gösteren Örümcek adam oldum. Trabzon'dan Hatay'a geçeyim, dedim. Çünkü insanlar beni burada tanımıştı. İskenderun'da kaldım, bayram namazına Örümcek Adam kostümüyle gittim. Tanıyanlar oldu, destek verenler, fotoğraf çekenler oldu" ifadelerini kullandı.

Camiden ters kelepçe ile çıkartılan Örümcek Adam'ın ilk sözleri: Ayağım alçıya alındı, yürüyemiyorum

"TERS KELEPÇE YAPILDI, AYAĞIMA BASILDI"

"Namazdan sonra tekbirler sırasında birden polisler geldi" diyen Koç, şöyle devam etti :"Beni yere yatırdılar, ters kelepçe yapıldı, ayağıma basıldı. Tartaklandım, ayağım alçıya alındı, yürüyemiyorum. Böyle bir olay yaşamak istemiyordum. Amacım, insanları mutlu etmekti. Şu an ayağım çok ağrıyor ancak hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Deprem bölgesi benim için ön planda. Çocukların ve halkımızın yanında olmaya geldim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Hatay 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

oturan:

camide polise niye mukavemet ediyorsun.örümcek ler camiden böyle atılır. ben evden bile atıyorum.

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Musa Gerçekçi:

Bizim polisinde şiddete ve kabadayılıga gelince ustune yok ! Baksanıza adamcağızı ne hale sokmuşlar. Boyle acımasız ve onyargılı polislere bir işlem yapılmadığı için, bu. Gibi vakalar gun geçtikçe çoğalıyor. Plan demokrasimize ve vatandaşıma oluyor. Şiddet yanlisı ve heveslisi bütün polisler Emniyetten temizlenmeli....

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Export 86:

Cami bunun gibi şaklabanlıkların yeri değildir tık yok uğruna Gitmeyecekleri kılık yok ama camiye bu şekil giremez

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Musa Gerçekçi:

Kelek kafa yapılı Export ! Adam cemaatin içinde ve camiye ibadetini yapmaya gitmiş. Adam o şekilde camiye gitmişse, sana ve şidder yanlısı polise ne...?

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Snn Aksu:

Orası Allah'ın evi edebinle girer edebinle çıkarsın bu tür saklabanlığın yeri değil

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Ayşegül Öztabak:

Provokasyon yapıp camiye neden örümcek adam kostümü ile giriyorsun camiye adam gibi girilir adam orası cami eğlence yeri değil ibadethane... Kostümün içinde in mi var cin mi var kim nereden bilecek

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Koray dinç:

Adam spider man ezmesi olmuş

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Ahmet Uzturk:

çıkart maskesini ara üstünü, kimliğine bak bişey yok sa bırak be kardeşim, her meczup la da böyle uğraşılmaz ki yazık

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Serkan Ceylan:

birde madurum edebiyatı yapmasi yok mu...

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