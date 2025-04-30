3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Camide namaz kılarken bıçaklandı

Camide namaz kılarken bıçaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Siraç Ö., camide namaz kılarken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Mardin'de Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle'deki Yeni Cami'de meydana gelen olayda öğle vakti camiye gelen Siraç Ö., namaz kıldığı sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Siraç Ö. yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

CAMİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siraç Ö., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Siraç Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay yerinden kareler;

Camide namaz kılarken bıçaklandı

Camide namaz kılarken bıçaklandı

Camide namaz kılarken bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Geldiğimiz son nokta ne üzücü eskiden dinsizler dediğimiz kişiler bunu yapmamışlar şimdi Müslümanlar bir birine yapıyor

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

Piskolojisi bozuk depresyondaki ruh hastaları heryerde

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGamze Ulgen:

Bu topraklar eskiden beri fakirlik yaşadı. Bu ilk değil. Ama bu kadar kendinden karakterinden geçmedi. Her suçu devlette buluyoruz ama biz hiç suçlu değil miyiz. Lütfen telefonlarınızdan başınızı kaldırın ve ben bugün evladıma ne öğrettim. onunla nasıl vakit geçirdim diye düşünün. Madem çok doğrusunuz doğrulsrınızı çocuklarınıza güzel güzel öğretin asla pes etmemeyi öğretin. iyi insan olmayı öğretin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.