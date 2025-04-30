Camide namaz kılarken bıçaklandı

Mardin'de Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle'deki Yeni Cami'de meydana gelen olayda öğle vakti camiye gelen Siraç Ö., namaz kıldığı sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Siraç Ö. yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

CAMİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siraç Ö., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Siraç Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay yerinden kareler;