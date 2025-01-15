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Cami önünde dilenen kadına suçüstü! 2 saat içerisinde bin 554 lira toplamış

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Bolu'da cami önünde dilencilik yapan bir kadın, sivil zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. İki saat dilendiği belirlenen kadının üzerinden toplamda bin 554 lira çıktı.

Bolu'da cami önünde dilencilik yaptığı esnada sivil zabıta ekipleri tarafından yakalanan kadının üzerinden bin 554 lira çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Kadı Camisi'nin önünde bir süredir dilenen E.D., sivil zabıta ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler tarafından suçüstü yapılan kadın, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

PARAYA EL KONULDU

Yapılan aramalar sonucunda kadının üzerinden toplamda bin 554 lira para çıktı. Zabıta ekipleri tarafından dilenci kadına 5326 sayılı kabahatler kanunun 33.maddesi gereği toplam bin 406 lira idari yaptırım cezası verildi. Paralara da el koyan ekipler dilencilere yönelik uygulamaların devam edeceğini belirtti.

2 SAATTE TOPLAMIŞ

Ayrıca yapılan incelemeler sonucunda dilenci kadının bin 554 lirayı yalnızca 2 saat içerisinde topladığı öğrenildi.

Cami önünde dilenen kadına suçüstü! 2 saat içerisinde bin 554 lira toplamış
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben dilenciye beş kuruş bile vermem ama bu saatten sonra geçinmenin en iyi yolu dilenmek utanmayıp yüzsüz olunca bu memlekette geçinmek kolay hele yandaş yalaka olup bir köşeyi tuttuğunda çalışmana gerek yok bu ülke dürüst bir insanın rahatça yaşayıp geçinebileceği yer değil

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Haber YorumlarıAli Murat Gokcan:

nolmuş toplamışsa bu haber yapılacak bi eylem değilki

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

bu ülkede fakir gariban ve ekonomik sıkıntı çekenlere camiye giden müslümanlar yardım eder. ama fakirlerin üzerinden siyaset yapmak ise fakire tek kuruş vermeyen açız edebiyatı yapan solkesimchplilere düşer.

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Haber YorumlarıFatih Karakaya:

Vergiye bağlayın vergiye ????????

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